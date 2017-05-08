«Моряки» провели сразу несколько обменов с омским «Авангардом»

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Владивосток, 8 мая, PrimaMedia.

Нападающий Михаил Фисенко, защищавший цвета «Адмирала» на протяжении двух лет, был обменян в Омск. При этом состав «Адмирала» пополнили два новичка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

На берега Иртыша отправился 26-летний центрфорвард Михаил Фисенко, в 38 матчах минувшего сезона набравший 12 (6+6) очков в составе «моряков». Взамен «Адмирал» получил денежную компенсацию.

— Что касается обмена Фисенко, то, к сожалению, в связи с непростой финансовой ситуацией в клубе нам необходимо предпринимать некоторые шаги, пытаясь в нормальном формате продавать игроков без катастрофического ущерба для состава, — заявил генеральный менеджер приморцев Ильдар Мухометов. — Это вынужденная мера. Нам приходится это делать.

Центрфорвард прокомментировал свой переход в «Авангард», а также попрощался с приморскими болельщиками.

— Рассматриваю переход в Омск как новый этап в карьере. Можно сказать, что пошел на повышение, потому что «Авангард» — один из лидеров КХЛ, команда немного другого уровня. Но это не значит, что «Адмирал» более низкого, просто у клубов разные задачи. Так получилось, теперь я буду играть в Омске. От двух сезонов во Владивостоке у меня колоссальные эмоции и впечатления, все они положительные. Главные моменты — это наши болельщики, город, два сезона подряд в плей-офф. У нас была отличная команда на протяжении двух сезонов, команда единомышленников. Очень и очень грустно покидать «Адмирал», но так получилось, это хоккей, отмечает Фисенко.

При этом состав «Адмирала» пополнили два новичка — это 20-летний праворукий нападающий Тигран Манукян (30.01.1997; 168 см, 77 кг) и 21-летний защитник Иван Мищенко (22.07.1995; 184 см, 81 кг). «Авангард» в обмен на них получит денежную компенсацию. Оба новобранца в прошедшем сезоне выступали за фарм-клуб сибиряков — «Сарыарку» в ВХЛ.

В активе Манукяна 40 матчей и 7 (4+3) очков.

На счету Мищенко — 53 игры и 14 (4+10) очков при показателе полезности «+6».