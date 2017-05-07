Хоккеисты Лямин, Пестунов и Миловзоров перешли в екатеринбургский «Автомобилист»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Защитник Кирилл Лямин и форварды Дмитрий Пестунов и Егор Миловзоров подписали контракты с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Контракты с игроками рассчитаны на два года.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Пестунов минувший сезон провел в челябинском «Тракторе». 32-летний игрок принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 24 очка (11 шайб и 13 передач). В шести матчах
Лямин, которому в январе исполнился 31 год, перебрался в «Автомобилист» из нижнекамского «Нефтехимика». В «регулярке» он вышел на лед в 44 матчах, набрал 14 очков (2+12).
Миловзоров начинал сезон в «Нефтехимике», но завершал уже будучи игроком «Сибири». 29-летний защитник в общей сложности принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, набрав 16 очков (4+12).
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