Енсен продлил контракт с «Йокеритом» и ждет возвращения клуба в число лидеров КХЛ

Сборная Дании в воскресенье со счетом 2:7 уступила команде США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Енсен в 2015 году подписал контракт на два сезона с «Йокеритом». Финский клуб в сезоне-2016/17 уступил московскому ЦСКА в серии первого раунда плей-офф со счетом 0−4.

«Следующий сезон я проведу в “Йокерите”, я продлил контракт еще на сезон. Жду, что клуб вернется в число лидеров КХЛ, как это было два года назад. К сожалению, в минувшем сезоне нас лихорадило весь год, и мы ничего не добились в плей-офф», — сказал Енсен.

Датчане, потерпевшие два поражения в двух первых матчах чемпионата мира, не могут вылететь из элитного дивизиона, так как являются организаторами турнира 2018 года.

«В первой половине мы играли довольно уверенно, не выпадали из игры, но три шайбы за три минуты в конце второго периода перевернули матч, дальше отыграться уже было нереально. Мы стараемся не думать о том, что ни при каких раскладах не можем вылететь из элиты. И вы ошибаетесь, если считаете, что нам не за что биться в Кельн, что мы приехали в отпуск. У нас есть гордость, и мы будем биться», — сказал Енсен.