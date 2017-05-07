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7 мая 2017, 10:45 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Вратарь Карлссон подписал с «Барысом» новый контракт на два года

Швед перешел в «Барыс» из «Йокерита» прошлым летом.

Вратарь Хенрик Карлссон подписал с «Барысом» одностороннее соглашение на два года, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Швед стал неограниченно свободным агентом после завершения прошлого контракта с астанинцами, после чего клуб сделал ему квалификационное предложение.

Карлссон перешел в «Барыс» из «Йокерита» прошлым летом. В сезоне-2016/17 шведский хоккеист отыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав 25 побед при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,53. В плей-офф Карлссон провел 10 матчей, пропустил 28 шайб.

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Новости КХЛ

Карлссон подписал с «Барысом» новый контракт на два года

Карлссон подписал с «Барысом» новый контракт на два года

Вратарь Хенрик Карлссон подписал с «Барысом» сдностороннее соглашение на два года. Швед стал неограниченно свободным агентом после завершения прошлого контракт с астанинцами, после чего клуб сделал ему квалификационное предложение. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
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