Вратарь Карлссон подписал с «Барысом» новый контракт на два года

Вратарь Хенрик Карлссон подписал с «Барысом» одностороннее соглашение на два года, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Швед стал неограниченно свободным агентом после завершения прошлого контракта с астанинцами, после чего клуб сделал ему квалификационное предложение.