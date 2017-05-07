Вратарь Карлссон подписал с «Барысом» новый контракт на два года
Швед перешел в «Барыс» из «Йокерита» прошлым летом.
Вратарь Хенрик Карлссон подписал с «Барысом» одностороннее соглашение на два года, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.
Швед стал неограниченно свободным агентом после завершения прошлого контракта с астанинцами, после чего клуб сделал ему квалификационное предложение.
Карлссон перешел в «Барыс» из «Йокерита» прошлым летом. В сезоне-2016/17 шведский хоккеист отыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав 25 побед при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,53. В
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