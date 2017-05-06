Нападающий Перескоков перешёл из «Куньлуня» в ЦСКА в обмен на компенсацию
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар» совершили обмен, по итогам которого в московский клуб перешёл нападающий Вадим Перескоков, а китайская команда взамен получила денежную компенсацию.
Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
23-летний форвард ранее уже выступал за «армейцев», проведя с 2012 по 2016 год семь матчей в КХЛ. В сезоне-2016/17 Перескоков сыграл за «Куньлунь» 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) результативных балла при показателе полезности «-3». В трёх играх
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