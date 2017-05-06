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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29667009/
6 мая 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Карлссон подписал с «Барысом» новый контракт на два года

Вратарь Хенрик Карлссон подписал с «Барысом» сдностороннее соглашение на два года. Швед стал неограниченно свободным агентом после завершения прошлого контракт с астанинцами, после чего клуб сделал ему квалификационное предложение. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Карлссон перешёл в «Барыс» из «Йокерита» прошлым летом. В сезоне-2016/17 шведский хоккеист отыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав 25 побед при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53. В плей-офф Карлссон провёл 10 матчей, пропустил 28 шайб.

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