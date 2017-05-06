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6 мая 2017, 10:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Сорокин перезаключил контракт с ЦСКА

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин перезаключил на новых условиях односторонний контракт с московским хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Голкипер ЦСКА Илья <span class=error>Сорокин</span> перезаключил на новых условиях односторонний контракт с московским хоккейным клубом сообщается на официальном сайте <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Отмечается, что контракт 21-летнего уроженца Новокузнецка рассчитан на один год.

Сорокин, воспитанник междуреченского хоккея и новокузнецкого «Металлурга», оказался в системе ЦСКА в сезоне-2014/15. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 39 игр в регулярном чемпионате, в которых пропустил 61 шайбу и отражал в среднем 92,9% бросков. В плей-офф Сорокин сыграл 7 матчей, пропустил 15 шайб при 91,6% отраженных бросков.

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