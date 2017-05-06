Сорокин перезаключил контракт с ЦСКА
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин перезаключил на новых условиях односторонний контракт с московским хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте КХЛ.
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Отмечается, что контракт 21-летнего уроженца Новокузнецка рассчитан на один год.
Сорокин, воспитанник междуреченского хоккея и новокузнецкого «Металлурга», оказался в системе ЦСКА в сезоне-2014/15. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 39 игр в регулярном чемпионате, в которых пропустил 61 шайбу и отражал в среднем 92,9% бросков. В
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