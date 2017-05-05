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5 мая 2017, 18:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» договорилась о подписании соглашения с хоккеистом Игорем Левицким

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» договорилась о подписании контракта с нападающим Игорем Левицким, сообщается на сайте клуба КХЛ.

Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне Левицкий провел один матч за московский «Спартак», после чего перешел в «Сочи», в составе которого сыграл 58 матчей и набрал 15 (7 шайб + 8 голевых передач) очков.

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