«Сибирь» договорилась о подписании соглашения с хоккеистом Игорем Левицким

Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне Левицкий провел один матч за московский «Спартак», после чего перешел в «Сочи», в составе которого сыграл 58 матчей и набрал 15 (7 шайб + 8 голевых передач) очков.