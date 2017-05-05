«Сибирь» договорилась о подписании соглашения с хоккеистом Игорем Левицким
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» договорилась о подписании контракта с нападающим Игорем Левицким, сообщается на сайте клуба КХЛ.
Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на 2 года.
В минувшем сезоне Левицкий провел один матч за московский «Спартак», после чего перешел в «Сочи», в составе которого сыграл 58 матчей и набрал 15 (7 шайб + 8 голевых передач) очков.
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