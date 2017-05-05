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5 мая 2017, 18:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с вратарем Рейзвихом

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. «Сибирь» договорилась о подписании двухлетнего контракта с 26-летним вратарем Эдуардом Рейзвихом, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба КХЛ.

Вратарь дебютировал в КХЛ в сезоне-2009/10 в составе омского «Авангарда». Последние два сезона Рейзвих выступал в ВХЛ за карагандинскую «Сарыарку» и альметьевский «Нефтяник».

В сезоне-2016/17 Рейзвих провел 40 матчей за «Нефтяник» в регулярном чемпионате ВХЛ, отражая в среднем 93,4% бросков, а также 4 встречи в плей-офф (91,4%).

Рейзвих является обладателем Кубка Харламова в составе «Омских Ястребов».

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