ХК «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с вратарем Рейзвихом
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. «Сибирь» договорилась о подписании двухлетнего контракта с 26-летним вратарем Эдуардом Рейзвихом, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба КХЛ.
Вратарь дебютировал в КХЛ в сезоне-2009/10 в составе омского «Авангарда». Последние два сезона Рейзвих выступал в ВХЛ за карагандинскую «Сарыарку» и альметьевский «Нефтяник».
В сезоне-2016/17 Рейзвих провел 40 матчей за «Нефтяник» в регулярном чемпионате ВХЛ, отражая в среднем 93,4% бросков, а также 4 встречи в
Рейзвих является обладателем Кубка Харламова в составе «Омских Ястребов».
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