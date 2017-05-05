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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29658675/
5 мая 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» подписала двухлетний контракт с нападающим Игорем Левицким

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с нападающим Игорем Левицким.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В 2015 году перешёл в «Спартак», где провёл сезон-2015/2016. В начале минувшего сезона перешёл в ХК «Сочи» — в 58 матчах набрал 15 очков (7+8) при среднем времени за игру 13:07. Самым успешным в КХЛ для Игоря стал сезон-2014/15, когда он набрал 20 очков (12+8). Всего в КХЛ 23-летний хоккеист провёл 193 матча, в которых набрал 50 (25+25) очков при показателе полезности «-5» и заработал 57 штрафных минут.

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