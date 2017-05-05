Вратарь Рейзвих перешёл в «Сибирь»

Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.

Рейзвих — воспитанник «Авангарда». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/2010, всего на его счету за «Авангард» 24 матча. Последние два сезона хоккеист провёл в Высшей лиге. В сезоне-2015/16 он играл в «Сарыарке» — в 32 матчах регулярного чемпионата в среднем пропустил 1,83 шайбы, в плей-офф — в 7 матчах 1,62 шайбы.