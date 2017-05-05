Вратарь Рейзвих перешёл в «Сибирь»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контракта с вратарём Эдуардом Рейзвихом.
Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.
Рейзвих — воспитанник «Авангарда». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/2010, всего на его счету за «Авангард» 24 матча. Последние два сезона хоккеист провёл в Высшей лиге. В сезоне-2015/16 он играл в «Сарыарке» — в 32 матчах регулярного чемпионата в среднем пропустил 1,83 шайбы, в
В прошедшем чемпионате выступал за «Нефтяник» из Альметьевска: 40 матчей и 1,99 пропущенной шайбы в среднем за матч, в
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