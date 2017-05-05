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5 мая 2017, 16:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вратарь Рейзвих перешёл в «Сибирь»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контракта с вратарём Эдуардом Рейзвихом.

Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.

Рейзвих — воспитанник «Авангарда». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/2010, всего на его счету за «Авангард» 24 матча. Последние два сезона хоккеист провёл в Высшей лиге. В сезоне-2015/16 он играл в «Сарыарке» — в 32 матчах регулярного чемпионата в среднем пропустил 1,83 шайбы, в плей-офф — в 7 матчах 1,62 шайбы.

В прошедшем чемпионате выступал за «Нефтяник» из Альметьевска: 40 матчей и 1,99 пропущенной шайбы в среднем за матч, в плей-офф провёл 4 матча при коэффициенте надёжности 2,92. В 2008 году Рейзвих стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира. В 2013-м — обладателем Кубка Харламова с «Омскими ястребами».

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