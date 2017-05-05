Форварды Точицкий и Падакин остаются в ХК «Сочи»

Оба игрока подписали соглашения на один год. У Точицкого контракт односторонний, а у Падакина — двусторонний.

Никита Точицкий перешёл в ХК «Сочи» по ходу чемпионата из СКА и пропустил треть сезона из-за травмы. Он провёл 17 матчей и набрал в них 3 (0+3) очка.

Для Падакина прошедший сезон в ХК «Сочи» был дебютным в КХЛ. Он принял участие в 52 матчах и набрал 12 очков, забросив 6 шайб и сделав 6 голевых передач.