Форварды Точицкий и Падакин остаются в ХК «Сочи»
ХК «Сочи» сохранил в своем составе двух нападающих — Никиту Точицкого и Павла Падакина.
Оба игрока подписали соглашения на один год. У Точицкого контракт односторонний, а у Падакина — двусторонний.
Никита Точицкий перешёл в ХК «Сочи» по ходу чемпионата из СКА и пропустил треть сезона
Для Падакина прошедший сезон в ХК «Сочи» был дебютным в КХЛ. Он принял участие в 52 матчах и набрал 12 очков, забросив 6 шайб и сделав 6 голевых передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter