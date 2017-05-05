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5 мая 2017, 14:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» обменяла в «Адмирал» Бутузова, получив взамен Сигарёва

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Сибирь» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого во Владивосток переезжаетВладимир Бутузов, а в Новосибирск — Андрей Сигарёв.

Сигарёв в КХЛ дебютировал в сезоне 2012/2013 в составе питерского СКА, в составе которого провел 42 игры в регулярных чемпионатах и 10 — в Кубке Гагарина. За «Адмирал» форвард отыграл два сезона: 2014/2015 и 2016/2017: 91 матч в регулярных чемпионатах (27 очков) и шесть матчей в плей-офф. Всего на счету 24-летнего нападающего 154 матча в КХЛ и 17 в Кубке Гагарина.

Бутузов в сезоне-2016/17 провёл 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «-7». Всего на счету игрока 155 матчей в КХЛ и 20 (15+5) очков при показателе полезности «-1».

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