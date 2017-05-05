Канадский нападающий Шон Коллинз стал игроком хоккейного клуба «Сочи»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Канадский нападающий Шон Коллинз заключил соглашение с клубом «Сочи», сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на один год.
Минувший сезон Коллинз провел в китайском «Куньлуне», набрав 39 очков (13 шайб + 26 передач) в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 3 балла (2+1) за результативность в 5 играх
Отмечается, что до КХЛ Коллинз выступал в Северной Америке: форвард отыграл 21 матч в НХЛ и более 300 матчей в АХЛ.
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