Канадский нападающий Шон Коллинз стал игроком хоккейного клуба «Сочи»

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на один год.

Минувший сезон Коллинз провел в китайском «Куньлуне», набрав 39 очков (13 шайб + 26 передач) в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 3 балла (2+1) за результативность в 5 играх плей-офф. Канадец наряду с американцем Чедом Рау стал лучшим бомбардиром пекинского клуба в сезоне.

Отмечается, что до КХЛ Коллинз выступал в Северной Америке: форвард отыграл 21 матч в НХЛ и более 300 матчей в АХЛ.