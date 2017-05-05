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5 мая 2017, 13:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Березин стал игроком «Авангарда»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Авангард» заключил контракт с защитником Максимом Березиным.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 Березин выступал за «Нефтехимик» — 49 матчей, 5 (3+2) очков, показатель полезности «+4».

«Березин — габаритный самоотверженный защитник. В его задачи не входит набирать очки, хотя он способен и забить, и отдать. Охрана своих ворот, “вынос” нападающих соперника с нашего пятачка, силовая игра — вот его основные плюсы. Максим должен добавить нашей команде “мускулов”, что крайне важно для решения серьёзных задач», — прокомментировал сделку генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев.

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