«Спартак» подписал двусторонние контракты с нападающими Орловым и Королёвым
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
«Спартак» подписал двусторонние контракты с форвардами Евгением Орловым и Владимиром Королёвым.
Прошедший сезон 26-летний Орлов, проходивший просмотр в «Спартаке», начинал в «Северстали», сыграв 7 матчей и набрав в них 1 (0+1) очко. В ноябре контракт был расторгнут. Оставшуюся часть сезона нападающий провёл в ВХЛ, сыграв в составе «Сокола» и «Сарыарки» 24 матча и набрав в них 10 (7+3) очков. В
«Спартак» недавно возглавил бывший тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев.
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