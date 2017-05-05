«Спартак» подписал двусторонние контракты с нападающими Орловым и Королёвым

Прошедший сезон 26-летний Орлов, проходивший просмотр в «Спартаке», начинал в «Северстали», сыграв 7 матчей и набрав в них 1 (0+1) очко. В ноябре контракт был расторгнут. Оставшуюся часть сезона нападающий провёл в ВХЛ, сыграв в составе «Сокола» и «Сарыарки» 24 матча и набрав в них 10 (7+3) очков. В плей-офф провёл 11 игр и набрал 1 (0+1) очко. В КХЛ он раньше выступал за «Авангард», «Амур» и «Кузню», всего провёл 226 матчей и набрал 47 (24+23) очков.

«Спартак» недавно возглавил бывший тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев.