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4 мая 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей

Как стало известно «Чемпионату», долги московского «Динамо» составляют почти два миллиарда рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за два месяца.

Как стало известно Чемпионату долги московского Динамо составляют почти два миллиарда рублей. Увеличить
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Ранее председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на встрече с руководством московского «Динамо» прокомментировал финансовую ситуацию в клубе и отметил, что федерация окажет ему всестороннюю помощь.

В КХЛ сообщили, что только 16 клубов предоставили финансовые гарантии на следующий сезон, которые соответствуют регламенту лиги.

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МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.
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