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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29641463/
4 мая 2017, 13:12 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Финансовые гарантии «Барыса» соответствуют регламенту КХЛ

Документы только 16 клубов КХЛ из 29 в настоящий момент соответствуют регламенту лиги, среди них и единственный представитель в КХЛ от Казахстана — ХК «Барыс», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в конце мая будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18», — сообщает официальный сайт КХЛ.

Не соответствующие регламенту клубы не называются, в то же время астанинский «Барыс» значится среди 16-ти команд, которые уже официально допущены к регулярному чемпионату 2017/18.

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