Финансовые гарантии «Барыса» соответствуют регламенту КХЛ

«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в конце мая будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18», — сообщает официальный сайт КХЛ.

Не соответствующие регламенту клубы не называются, в то же время астанинский «Барыс» значится среди 16-ти команд, которые уже официально допущены к регулярному чемпионату 2017/18.