Десять игроков пополнили состав нижегородского ХК «Торпедо»
Изменения в составе игроков произошли в нижегородской команде.
Десять игроков пополнили состав нижегородского ХК «Торпедо».
Контракты на следующий сезон подписали Станислав Галимов, Иван Лисутин, Максим Кондратьев, форварды Ян Муршак, Жига Еглич, Сергей Костицын, Геннадий Столяров, Михаил Жуков, Сергей Смуров и Денис Паршин.
На счету игроков много побед. Некоторые в составе разных клубов становились обладателями Кубка Гагарина. Ряд хоккеистов уже играли за «Торпедо» и вернулись сюда снова.
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