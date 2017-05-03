Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29634964/
3 мая 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Финансовые гарантии 16 клубов на сезон-2017/18 соответствуют регламенту КХЛ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Документы о финансовых гарантиях 16 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) соответствуют регламенту, у других 13 команд лига запросила уточняющие документы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В сезоне-2016/17 в <span class=error>КХЛ</span> выступали 29 клубов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Все клубы, выступавшие в чемпионате-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в мае 2017 года будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сезоне-2016/17 в КХЛ выступали 29 клубов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту Пивцакину

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту Пивцакину

КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА сделал квалификационное предложение по новому контракту нападающему команды Никите Пивцакину. Об этом ТАСС по телефону сообщил агент игрока Валерий Холин.
Еще 7 новостей  Все новости
3 мая

Мутко: участники драки в матче "Урал" - "Локомотив" обязательно будут наказаны

Хоккеист Капризов пропустил первую тренировку сборной России в Кельне

Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Локомотив"