Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту Пивцакину

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Контракт Пивцакина истек 30 апреля, после чего 25-летний хоккеист стал ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне форвард провел за армейцев 45 матчей, в которых набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).

«Никита получил предложение от ЦСКА. Он сейчас отдыхает. Согласно регламенту, у него есть месяц на то, чтобы принять решение», — сказал Холин.

Пивцакин является чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.