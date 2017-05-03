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3 мая 2017, 18:51 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Кузня» продлила контракты с хоккеистами Васильченко и Соловьевым и вернула Кареева

Новокузнецкий «Металлург» продлил контракты с защитником Алексеем Васильченко и нападающим Евгением Соловьевым, а также вернул из нижнекамского «Нефтехимика» вратаря Андрея Кареева, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Новокузнецкий Металлург продлил контракты с защитником Алексеем Васильченко и нападающим Евгением <span class=error>Соловьевым</span> а также вернул из нижнекамского <span class=error>Нефтехимика</span> вратаря Андрея <span class=error>Кареева</span> сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Увеличить
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Контракт Васильченко (2 гола и 3 передачи в 49 матчах минувшего регулярного сезона КХЛ) рассчитан на один сезон, соглашение с Соловьевым, который в сезоне-2016/17 стал лидером «Металлурга» по числу заброшенных шайб (13 в 48 матчах) — на 2.

Кареев, перешел из «Металлурга» в «Нефтехимик» по ходу сезона-2016/17. В составе нижнекамского клуба 22-летний вратарь установил рекорд КХЛ, отразив в одном матче (с «Салаватом Юлаевым») 61 бросок и при этом не пропустив. Всего в команде из Татарстана молодой голкипер сыграл 16 матчей (3 на ноль), отразил 94,3% бросков, имея коэффициент надежности 1,88. Кареев вернулся в Новокузнецк в результате обмена: в обратном направлении проследовал голкипер Рафаэль Хакимов.

Кроме того, «Металлург» подписал соглашение на один сезон с 24-летним защитником Кириллом Свиязовым, в сезоне-2016/17 выступавшим в ВХЛ за «Ижсталь» (3 гола + 10 передач за 40 матчей).

Также сообщается, что «Металлург» покинул 21-летний нападающий Артем Михеев (3 гола и 7 передач в 53 матчах), он продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе».

Металлург Нк
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