«Витязь» подтвердил переходы хоккеистов Риссанена, Манкинена, Мозика и Бурстрема

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Подробности контрактов с игроками не сообщаются. Ранее агентство «Р-Спорт» сообщило о переходе хоккеистов в «Витязь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Риссанен и Манкинен стали серебряными призерами чемпионата Финляндии в сезоне-2016/17 в составе «КалПы».

Мозик последние два сезона провел в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», за который сыграл семь матчей в сезоне-2015/16. Мозик набрал 22 очка в 69 матчах за клуб АХЛ «Олбани» в сезоне-2016/17. Бурстрем всю карьеру провел в «Шеллефтео», в составе которого стал двукратным чемпионом Швеции, а в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата мира в составе сборной.

По завершении сезона-2016/17 в КХЛ «Витязь» покинули четыре легионера: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе.