«Витязь» подтвердил переходы хоккеистов Риссанена, Манкинена, Мозика и Бурстрема
Подмосковный «Витязь» подтвердил переходы финских нападающих Яакко Риссанена и Йессе Манкинена, а также защитников — чеха Войтеха Мозика и шведа Никласа Бурстрема в команду, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Подробности контрактов с игроками не сообщаются. Ранее агентство «Р-Спорт» сообщило о переходе хоккеистов в «Витязь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Риссанен и Манкинен стали серебряными призерами чемпионата Финляндии в сезоне-2016/17 в составе «КалПы».
Мозик последние два сезона провел в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», за который сыграл семь матчей в сезоне-2015/16. Мозик набрал 22 очка в 69 матчах за клуб АХЛ «Олбани» в сезоне-2016/17. Бурстрем всю карьеру провел в «Шеллефтео», в составе которого стал двукратным чемпионом Швеции, а в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата мира в составе сборной.
По завершении сезона-2016/17 в КХЛ «Витязь» покинули четыре легионера: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter