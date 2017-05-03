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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29633666/
3 мая 2017, 18:49 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» подтвердил переходы хоккеистов Риссанена, Манкинена, Мозика и Бурстрема

Подмосковный «Витязь» подтвердил переходы финских нападающих Яакко Риссанена и Йессе Манкинена, а также защитников — чеха Войтеха Мозика и шведа Никласа Бурстрема в команду, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Подмосковный Витязь подтвердил переходы финских нападающих <span class=error>Яакко</span> <span class=error>Риссанена</span> и <span class=error>Йессе</span> Манкинена а также защитников — чеха <span class=error>Войтеха</span> <span class=error>Мозика</span> и шведа <span class=error>Никласа</span> Бурстрема в команду сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Увеличить
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Подробности контрактов с игроками не сообщаются. Ранее агентство «Р-Спорт» сообщило о переходе хоккеистов в «Витязь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Риссанен и Манкинен стали серебряными призерами чемпионата Финляндии в сезоне-2016/17 в составе «КалПы».

Мозик последние два сезона провел в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», за который сыграл семь матчей в сезоне-2015/16. Мозик набрал 22 очка в 69 матчах за клуб АХЛ «Олбани» в сезоне-2016/17. Бурстрем всю карьеру провел в «Шеллефтео», в составе которого стал двукратным чемпионом Швеции, а в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата мира в составе сборной.

По завершении сезона-2016/17 в КХЛ «Витязь» покинули четыре легионера: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе.

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