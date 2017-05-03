«Витязь» подписал контракты с нападающими Ворошило и Семиным и вратарем Бирюковым

О сроках и условиях контрактов не сообщается.

Семин в завершившемся сезоне КХЛ в составе нижегородского «Торпедо» провел 65 матчей, отметившись 14 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Ворошило в минувшем сезоне провел 30 матчей за новосибирскую «Сибирь» (2 гола) и 20 матчей за московский ЦСКА (1 передача).

Бирюков завершившийся сезон начал в новокузнецком «Металлурге», а завершил его в нижегородском «Торпедо», в общей сложности проведя 32 матча (6 побед).

Также «Витязь» укрепил линию двумя молодыми игроками обороны — 22-летним Юрием Паутовым и 24-летним Михаилом Орловым.