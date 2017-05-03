«Витязь» подписал контракты с нападающими Ворошило и Семиным и вратарем Бирюковым
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» подписал контракты с нападающими Артемом Ворошило и Дмитрием Семиным, а также с вратарем Михаилом Бирюковым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
О сроках и условиях контрактов не сообщается.
Семин в завершившемся сезоне КХЛ в составе нижегородского «Торпедо» провел 65 матчей, отметившись 14 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Ворошило в минувшем сезоне провел 30 матчей за новосибирскую «Сибирь» (2 гола) и 20 матчей за московский ЦСКА (1 передача).
Бирюков завершившийся сезон начал в новокузнецком «Металлурге», а завершил его в нижегородском «Торпедо», в общей сложности проведя 32 матча (6 побед).
Также «Витязь» укрепил линию двумя молодыми игроками обороны — 22-летним Юрием Паутовым и 24-летним Михаилом Орловым.
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