Бурстрем из «Шеллефтео» и Мозик из клуба АХЛ «Олбани» перейдут в «Витязь»
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Шведский защитник Никлас Бурстрем из «Шеллефтео» и чешский защитник Войтех Мозик из клуба Американской хоккейной лиги «Олбани» продолжат карьеру в подмосковном «Витязе», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в
26-летний Бурстрем всю карьеру провел в «Шеллефтео», в составе которого стал двукратным чемпионом Швеции, а в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата мира в составе сборной Швеции. В сезоне-2016/17 он набрал 14 очков в 36 матчах за «Шеллефтео».
24-летний Мозик последние два сезона провел в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», за который сыграл семь матчей в сезоне-2015/16. Мозик набрал 22 очка в 69 матчах за «Олбани» в сезоне-2016/17.
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