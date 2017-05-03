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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29632056/
3 мая 2017, 16:28 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Бурстрем из «Шеллефтео» и Мозик из клуба АХЛ «Олбани» перейдут в «Витязь»

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Шведский защитник Никлас Бурстрем из «Шеллефтео» и чешский защитник Войтех Мозик из клуба Американской хоккейной лиги «Олбани» продолжат карьеру в подмосковном «Витязе», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 уступил в первом раунде СКА. После сезона команду покинули четыре легионера: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе.

26-летний Бурстрем всю карьеру провел в «Шеллефтео», в составе которого стал двукратным чемпионом Швеции, а в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата мира в составе сборной Швеции. В сезоне-2016/17 он набрал 14 очков в 36 матчах за «Шеллефтео».

24-летний Мозик последние два сезона провел в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», за который сыграл семь матчей в сезоне-2015/16. Мозик набрал 22 очка в 69 матчах за «Олбани» в сезоне-2016/17.

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