Бурстрем из «Шеллефтео» и Мозик из клуба АХЛ «Олбани» перейдут в «Витязь»

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 уступил в первом раунде СКА. После сезона команду покинули четыре легионера: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе.

26-летний Бурстрем всю карьеру провел в «Шеллефтео», в составе которого стал двукратным чемпионом Швеции, а в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата мира в составе сборной Швеции. В сезоне-2016/17 он набрал 14 очков в 36 матчах за «Шеллефтео».

24-летний Мозик последние два сезона провел в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», за который сыграл семь матчей в сезоне-2015/16. Мозик набрал 22 очка в 69 матчах за «Олбани» в сезоне-2016/17.