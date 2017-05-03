Форварды «КалПы» Риссанен и Манкинен продолжат карьеру в ХК «Витязь»
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Финские нападающие Яакко Риссанен и Йессе Манкинен продолжат карьеру в подмосковном хоккейном клубе «Витязь», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в
Риссанен и Манкинен в составе «КалПы» стали серебряными призерами чемпионата Финляндии в сезоне-2016/17. Риссанен стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (43 очка), Манкинен занял третье место (39). В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter