Форварды «КалПы» Риссанен и Манкинен продолжат карьеру в ХК «Витязь»

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 уступил в первом раунде СКА. После сезона команду покинули четыре легионера: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе.

Риссанен и Манкинен в составе «КалПы» стали серебряными призерами чемпионата Финляндии в сезоне-2016/17. Риссанен стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (43 очка), Манкинен занял третье место (39). В плей-офф Риссанен набрал 8 очков (третий показатель в клубе), Манкинен — 11 (второй).