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3 мая 2017, 15:52 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форварды «КалПы» Риссанен и Манкинен продолжат карьеру в ХК «Витязь»

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Финские нападающие Яакко Риссанен и Йессе Манкинен продолжат карьеру в подмосковном хоккейном клубе «Витязь», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 уступил в первом раунде СКА. После сезона команду покинули четыре легионера: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе.

Риссанен и Манкинен в составе «КалПы» стали серебряными призерами чемпионата Финляндии в сезоне-2016/17. Риссанен стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (43 очка), Манкинен занял третье место (39). В плей-офф Риссанен набрал 8 очков (третий показатель в клубе), Манкинен — 11 (второй).

Витязь
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МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Шведский защитник Никлас Бурстрем из «Шеллефтео» и чешский защитник Войтех Мозик из клуба Американской хоккейной лиги «Олбани» продолжат карьеру в подмосковном «Витязе», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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