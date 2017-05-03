Нападающий Илья Крикунов стал хоккеистом екатеринбургского «Автомобилиста»

Крикунов в минувшем сезоне защищал цвета «Сочи». Он принял участие в 54 матчах сочинцев в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков (12 шайб и 23 передачи). Нападающий, которому в феврале исполнилось 33 года, уже выступал в составе «Автомобилиста» в 2013 году, тогда он провел за команду 13 матчей в «регулярке» КХЛ.

«Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17 занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.