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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29628993/
3 мая 2017, 14:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нападающий Илья Крикунов стал хоккеистом екатеринбургского «Автомобилиста»

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Крикунов в минувшем сезоне защищал цвета «Сочи». Он принял участие в 54 матчах сочинцев в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков (12 шайб и 23 передачи). Нападающий, которому в феврале исполнилось 33 года, уже выступал в составе «Автомобилиста» в 2013 году, тогда он провел за команду 13 матчей в «регулярке» КХЛ.

«Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17 занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Автомобилист
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