Казанский «Ак Барс» продлил контракт с хоккеистом сборной России Владимиром Ткачевым

Новый контракт рассчитан на два года.

Ткачев, которому в октябре исполнилось 23 года, в минувшем сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, набрал 32 очка (15 шайб и 17 передач). В 15 играх плей-офф в его активе 11 очков (2+9).