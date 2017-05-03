Казанский «Ак Барс» продлил контракт с хоккеистом сборной России Владимиром Ткачевым
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт. Форвард сборной России по хоккею Владимир Ткачев подписал новое соглашение с казанским «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
Новый контракт рассчитан на два года.
Ткачев, которому в октябре исполнилось 23 года, в минувшем сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, набрал 32 очка (15 шайб и 17 передач). В 15 играх
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter