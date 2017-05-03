Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29626369/
3 мая 2017, 10:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с хоккеистом сборной России Владимиром Ткачевым

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Форвард сборной России по хоккею Владимир Ткачев подписал новое соглашение с казанским «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Новый контракт рассчитан на два года.

Ткачев, которому в октябре исполнилось 23 года, в минувшем сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, набрал 32 очка (15 шайб и 17 передач). В 15 играх плей-офф в его активе 11 очков (2+9).

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
2 мая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

Акела промахнулся: конец эпохи легенды бокса Владимира Кличко