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3 мая 2017, 10:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Андрей Первышин продлил соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком»

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Защитник Андрей Первышин подписал новый контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на один год.

Первышин начинал минувший сезон в новокузнецком «Металлурге», в цветах которого он вышел на лед в 20 матчах и набрал 6 очков (2 заброшенных шайбы и 4 результативных передачи). В команду из Нижнекамска 32-летний защитник перешел в декабре 2016 года, после чего сыграл в 13 матчах, набрал 3 очка (1+2).

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