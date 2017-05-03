Хоккеист Андрей Первышин продлил соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком»

Соглашение рассчитано на один год.

Первышин начинал минувший сезон в новокузнецком «Металлурге», в цветах которого он вышел на лед в 20 матчах и набрал 6 очков (2 заброшенных шайбы и 4 результативных передачи). В команду из Нижнекамска 32-летний защитник перешел в декабре 2016 года, после чего сыграл в 13 матчах, набрал 3 очка (1+2).