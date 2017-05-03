Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29626010/
3 мая 2017, 10:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник Андрей Месарош продлил контракт с хоккейным клубом «Слован»

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Словацкий защитник Андрей Месарош подписал новое соглашение с братиславским «Слованом», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Контракт с 31-летним словаком рассчитан до 30 апреля 2018 года.

Месарош в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах «Слована» в регулярном чемпионате, набрал 13 очков (4 заброшенные шайбы и 9 результативных передач). Братиславский клуб не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Братиславский «Слован» не планирует покидать КХЛ

Братиславский «Слован» не планирует покидать КХЛ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является приоритетом для братиславского «Слована», клуб не намерен покидать лигу. Об этом член правления «Слована» Юрай Широки заявил в интервью пресс-службе лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
2 мая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

Акела промахнулся: конец эпохи легенды бокса Владимира Кличко