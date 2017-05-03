Защитник Андрей Месарош продлил контракт с хоккейным клубом «Слован»
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт. Словацкий защитник Андрей Месарош подписал новое соглашение с братиславским «Слованом», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
Контракт с 31-летним словаком рассчитан до 30 апреля 2018 года.
Месарош в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах «Слована» в регулярном чемпионате, набрал 13 очков (4 заброшенные шайбы и 9 результативных передач). Братиславский клуб не смог пробиться в
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