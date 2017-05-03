Защитник Андрей Месарош продлил контракт с хоккейным клубом «Слован»

Контракт с 31-летним словаком рассчитан до 30 апреля 2018 года.

Месарош в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах «Слована» в регулярном чемпионате, набрал 13 очков (4 заброшенные шайбы и 9 результативных передач). Братиславский клуб не смог пробиться в плей-офф КХЛ.