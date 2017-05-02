Форвард Евгений Лапенков вернулся в хоккейный клуб «Сочи»
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт. Нападающий Евгений Лапенков подписал контракт с хоккейным клубом «Сочи», сообщается на официальном сайте черноморской команды.
Как сообщается, соглашение с 32-летним форвардом заключено сроком на один сезон. Лапенков ранее выступал за «Сочи», перейдя в команду по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2014/15.
В минувшем сезоне Лапенков выступал за «Югру» и провел 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (15+21) очков при показателе полезности +8. Всего на счету габаритного форварда 469 матчей в КХЛ, в которых он набрал 223 (89+134) очка.
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