Хоккеисты Клэй Уилсон и Игорь Магогин покидают череповецкую «Северсталь»

Клуб не сообщает, где именно игроки продолжат карьеру. Уилсон, которому 5 апреля исполнилось 34 года, в минувшем сезоне принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 13 очков (6 шайб и 7 передач). Магогин, отметивший 35-летие в сентябре, выходил на лед в 42 матчах, в которых набрал 8 очков (4+4).

Также сообщается, что контракты с клубом подписали голкипер Сергей Магарилов и форвард Александр Бумагин. Соглашение с 32-летним вратарем подписано на один год, у Бумагина — двухлетний контракт.

Кроме того, «Северсталь» продлила контракт с нападающим Алексеем Угаровым.