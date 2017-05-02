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2 мая 2017, 15:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты Клэй Уилсон и Игорь Магогин покидают череповецкую «Северсталь»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Американский защитник Клэй Уилсон и российский нападающий Игорь Магогин покидают череповецкую «Северсталь», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Клуб не сообщает, где именно игроки продолжат карьеру. Уилсон, которому 5 апреля исполнилось 34 года, в минувшем сезоне принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 13 очков (6 шайб и 7 передач). Магогин, отметивший 35-летие в сентябре, выходил на лед в 42 матчах, в которых набрал 8 очков (4+4).

Также сообщается, что контракты с клубом подписали голкипер Сергей Магарилов и форвард Александр Бумагин. Соглашение с 32-летним вратарем подписано на один год, у Бумагина — двухлетний контракт.

Кроме того, «Северсталь» продлила контракт с нападающим Алексеем Угаровым.

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