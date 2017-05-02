СМИ: СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на Калинина
Петербургский хоккейный клуб СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на форварда Сергея Калинина. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
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Хоккеист провел последние два сезона в НХЛ. При этом планируется, что следующий сезон форвард проведет в КХЛ, так как рассматривается в качестве кандидата в сборную страны на ОИ-2018.
Сергей Калинин является победителем ЧМ-2014 и обладателем бронзы 2016 года.
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