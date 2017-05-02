Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29617698/
2 мая 2017, 15:02 | Хоккей: КХЛ | Известия.Ру

СМИ: СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на Калинина

Петербургский хоккейный клуб СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на форварда Сергея Калинина. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Форвард является победителем ЧМ-2014 и обладателем бронзы 2016 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеист провел последние два сезона в НХЛ. При этом планируется, что следующий сезон форвард проведет в КХЛ, так как рассматривается в качестве кандидата в сборную страны на ОИ-2018.

Сергей Калинин является победителем ЧМ-2014 и обладателем бронзы 2016 года.

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
10 Марта

«Анжи» уходит в киберпространство

РФС защитит молодых игроков

Фергюсон: «Нурмагомедову нужно худеть или уходить в другую категорию»