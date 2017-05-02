СМИ: СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на Калинина

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Хоккеист провел последние два сезона в НХЛ. При этом планируется, что следующий сезон форвард проведет в КХЛ, так как рассматривается в качестве кандидата в сборную страны на ОИ-2018.

Сергей Калинин является победителем ЧМ-2014 и обладателем бронзы 2016 года.