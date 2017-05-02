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2 мая 2017, 15:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» после обмена получил от «Амура» права на вратаря Корписало

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейные клубы «Витязь» и «Амур» совершили обмен, в результате которого подмосковный клуб получил права на голкипера сборной Финляндии Йонаса Корписало, а игроком хабаровского клуба стал защитник Георгий Бердюков, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.

Корписало вошел в состав сборной Финляндии на чемпионат мира 2017 года в Германии и Франции. Права на игрока находились у «Амура», однако сам голкипер не провел ни одного матча в КХЛ. Его практика связана с финскими клубами и клубом НХЛ «Коламбус». В минувшем сезоне он принял участие в 14 матчах «Блю Джекетс», в которых отразил 90,5% бросков. Всего же в НХЛ в активе игрока 45 матчей (91,5%) и один «шатаут».

Бердюков, которому в августе исполнится 26 лет, в минувшем сезоне принял участие в 18 матчах «Витязя» в «регулярке» и отметился одной голевой передачей.

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