Голкипер хоккейного ЦСКА Виктор Фаст вернулся в шведский «Векше Лейкерс»
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт. Голкипер московского ЦСКА Виктор Фаст вернулся в «Векше Лейкерс», сообщается на официальном сайте шведского хоккейного клуба.
Контракт с «Векше» рассчитан на три года.
«Здорово вернуться в “Векше” и вновь быть частью этой команды», — сказал Фаст.
Швед, которому в августе исполнится 35 лет, перешел в ЦСКА летом 2015 года. Всего в составе армейского клуба он принял участие в 45 матчах, в которых отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 1,75.
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