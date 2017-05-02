Голкипер хоккейного ЦСКА Виктор Фаст вернулся в шведский «Векше Лейкерс»

Контракт с «Векше» рассчитан на три года.

«Здорово вернуться в “Векше” и вновь быть частью этой команды», — сказал Фаст.

Швед, которому в августе исполнится 35 лет, перешел в ЦСКА летом 2015 года. Всего в составе армейского клуба он принял участие в 45 матчах, в которых отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 1,75.