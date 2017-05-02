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2 мая 2017, 14:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Голкипер хоккейного ЦСКА Виктор Фаст вернулся в шведский «Векше Лейкерс»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Голкипер московского ЦСКА Виктор Фаст вернулся в «Векше Лейкерс», сообщается на официальном сайте шведского хоккейного клуба.

Контракт с «Векше» рассчитан на три года.

«Здорово вернуться в “Векше” и вновь быть частью этой команды», — сказал Фаст.

Швед, которому в августе исполнится 35 лет, перешел в ЦСКА летом 2015 года. Всего в составе армейского клуба он принял участие в 45 матчах, в которых отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 1,75.

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