Главный тренер ХК «Лада» Аболс сохранил свой пост и продолжит работу в сезоне-2017/18

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«Лада» в сезоне-2016/17 заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и осталась за бортом плей-офф. Аболс принял команду осенью 2015 года.

«Главный тренер Артис Аболс останется на своем посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне-2017/18. Генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров также продолжат работу в “Ладе”. О дальнейших изменениях в тренерском штабе и назначениях в клубе будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении на официальном сайте «Лады».

В апреле источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб не планирует предлагать новые контракты генеральном директору Вдовину и спортивному директору Макарову.