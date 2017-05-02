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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29617430/
2 мая 2017, 14:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Вишневский и нападающий Полыгалов стали игроками «Трактора»

«Трактор» объявил о подписании контрактов с двумя игроками. Новичками уральской команды стали защитник Иван Вишневский и форвард Игорь Полыгалов. Оба соглашения рассчитаны на один год.

В прошедшем регулярном чемпионате Вишневский провёл 28 матчей за «Торпедо» и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности +4. Хоккеист принял участие в одной игре в плей-офф — ноль очков и нулевой показатель полезности.

В сезоне-2016/17 Полыгалов отыграл за «Нефтехимик» 57 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Коэффициент полезности «-3».

Трактор
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