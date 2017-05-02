Защитник Вишневский и нападающий Полыгалов стали игроками «Трактора»

В прошедшем регулярном чемпионате Вишневский провёл 28 матчей за «Торпедо» и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности +4. Хоккеист принял участие в одной игре в плей-офф — ноль очков и нулевой показатель полезности.

В сезоне-2016/17 Полыгалов отыграл за «Нефтехимик» 57 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Коэффициент полезности «-3».