Защитник Вишневский и нападающий Полыгалов стали игроками «Трактора»
«Трактор» объявил о подписании контрактов с двумя игроками. Новичками уральской команды стали защитник Иван Вишневский и форвард Игорь Полыгалов. Оба соглашения рассчитаны на один год.
В прошедшем регулярном чемпионате Вишневский провёл 28 матчей за «Торпедо» и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности +4. Хоккеист принял участие в одной игре в
В сезоне-2016/17 Полыгалов отыграл за «Нефтехимик» 57 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Коэффициент полезности «-3».
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