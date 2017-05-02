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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29616980/
2 мая 2017, 14:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Состав «Трактора» пополнил первый швед в истории клуба — Виделль

«Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Линусом Виделлем. Он — первый шведский хоккеист в истории клуба. Соглашение между игроком и командой КХЛ рассчитано на один год.

В Континентальной хоккейной лиге форвард выступал за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо» и «Куньлунь». В сезоне-2016/17 игрок провёл за китайскую команду 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 28 (9+19) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на счету игрока 5 амтчей и 4 (1+3) очка при показателе полезности «-6».

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