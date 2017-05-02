Голкипер Якуб Коварж подписал контракт с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт. Чешский вратарь Якуб Коварж вернулся в екатеринбургский «Автомобилист», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
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Контракт с 28-летним вратарем рассчитан на два года.
Коварж в прошлом сезоне защищал цвета «Северстали» из Череповца. В 55 матчах регулярного сезона КХЛ он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,45. За «Автомобилист» чешский голкипер выступал в период с 2013 по 2016 год. В составе сборной Чехии Коварж дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.
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