Голкипер Якуб Коварж подписал контракт с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга

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Контракт с 28-летним вратарем рассчитан на два года.

Коварж в прошлом сезоне защищал цвета «Северстали» из Череповца. В 55 матчах регулярного сезона КХЛ он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,45. За «Автомобилист» чешский голкипер выступал в период с 2013 по 2016 год. В составе сборной Чехии Коварж дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.