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2 мая 2017, 13:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Авангард» обменял Антона Бурдасова в ЦСКА на нападающих Дмитрия Кугрышева и Семена Кошелева. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

25-летний <span class=error>Бурдасов</span> в прошедшем сезоне провел 46 матчей в которых забросил 21 шайбу и сделал 10 результативных передач. Увеличить
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Контракт Кугрышева рассчитан на один год, соглашение Кошелева — на три. 27-летний Кугрышев в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 14 результативных передач. 21-летний Кошелев выиграл с «Красной Армией» Кубок Харламова, в составе ЦСКА нападающий провел 10 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал девять результативных передач.

25-летний Бурдасов в прошедшем сезоне провел 46 матчей, в которых забросил 21 шайбу и сделал 10 результативных передач.

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