«Авангард» обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Авангард» обменял Антона Бурдасова в ЦСКА на нападающих Дмитрия Кугрышева и Семена Кошелева. Об этом сообщает
пресс-служба омичей.
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Контракт Кугрышева рассчитан на один год, соглашение Кошелева — на три. 27-летний Кугрышев в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 14 результативных передач. 21-летний Кошелев выиграл с «Красной Армией» Кубок Харламова, в составе ЦСКА нападающий провел 10 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал девять результативных передач.
25-летний Бурдасов в прошедшем сезоне провел 46 матчей, в которых забросил 21 шайбу и сделал 10 результативных передач.
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