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2 мая 2017, 12:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Лучший снайпер среди защитников ХК «Сочи» Щитов вернулся в команду

Защитник Никита Щитов вернулся в ХК «Сочи». Об этом информирует официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

33-летний хоккеист выступал за команду в сезонах-2014/15 и 2015/16, проведя 77 матчей. Из них в 66 Щитов выходил на лед с капитанской нашивкой. С 11 голами Щитов — лучший снайпер ХК «Сочи» среди игроков своего амплуа.

Всего в КХЛ на счету Щитова 465 матчей. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Нефтехимик» и «Автомобилист», набрав в общей сложности 9 (3+6) очков в 43 матчах.

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