ХК «Куньлунь» подпишет контракты с нападающими Сквайрзом и Йипом

Последние два сезона американец Грег Сквайрз провел в Швеции, где выступал за команду «Эребру», в 96 матчах он набрал 51 очко (26 голов и 25 передач). Канадец Брэндон Йип последние несколько лет играл в Германии за клубы «Мангейм» и «Дюссельдорф», за которые он набрал 37 очков (22 гола и 15 передач) в 91 матче.

«Куньлунь», дебютировавший в КХЛ в сезоне-2016/17, выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1−4. В середине марта новым главным тренером клуба был назначен Майк Кинэн, который сменил в этой должности Владимира Юрзинова-младшего.