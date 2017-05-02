ХК «Куньлунь» подпишет контракты с нападающими Сквайрзом и Йипом
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт. Нападающие Грег Сквайрз и Брэндон Йип подпишут контракты с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Последние два сезона американец Грег Сквайрз провел в Швеции, где выступал за команду «Эребру», в 96 матчах он набрал 51 очко (26 голов и 25 передач). Канадец Брэндон Йип последние несколько лет играл в Германии за клубы «Мангейм» и «Дюссельдорф», за которые он набрал 37 очков (22 гола и 15 передач) в 91 матче.
«Куньлунь», дебютировавший в КХЛ в сезоне-2016/17, выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии первого раунда
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