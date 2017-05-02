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2 мая 2017, 13:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Андрей Соколов вошел в тренерский штаб челябинского хоккейного клуба «Трактор»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Бывший тренер магнитогорского «Металлурга», казанского «Ак Барса» и «Югры» из Ханты-Мансийска Андрей Соколов вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в «Тракторе», сообщается на официальном сайте челябинского хоккейного клуба.

Алексей Чикалин, ранее входивший в тренерский штаб, возвращен к работе с клубом МХЛ «Белые Медведи».

Соколов, которому в январе исполнилось 49 лет, в качестве игрока по два раза становился чемпионом России, чемпионом Казахстана и чемпионом Европы среди клубов. В качестве тренера начал практику в 2005 году в фарм-клубе «Магнитки». С 2007 года работает в клубах КХЛ.

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