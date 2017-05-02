Андрей Соколов вошел в тренерский штаб челябинского хоккейного клуба «Трактор»

Алексей Чикалин, ранее входивший в тренерский штаб, возвращен к работе с клубом МХЛ «Белые Медведи».

Соколов, которому в январе исполнилось 49 лет, в качестве игрока по два раза становился чемпионом России, чемпионом Казахстана и чемпионом Европы среди клубов. В качестве тренера начал практику в 2005 году в фарм-клубе «Магнитки». С 2007 года работает в клубах КХЛ.