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2 мая 2017, 12:35 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» обнародовал план предсезонной подготовки

Тренерский штаб «Салавата Юлаева » определился с планом подготовительной работы команды в летний период.

Тренерский штаб <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> определился с планом подготовительной работы команды в летний период. Увеличить
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Игроки и тренеры соберутся в Уфе 10 июля. С 10 по 14 июля — медосмотр, тесты и первые командные тренировки.15 июля команда улетает в Финляндию, где до 28-го числа будет проходить сбор в спортивном комплексе Виерумяки.

После этого команда возвратится в Россию и с 1 по 7 августа примет участие в нижегородском турнире — «Кубок губернатора Нижегородской области». В турнире также сыграют «Ак Барс», «Автомобилист», «Спартак», «Металлург» Нк и «Торпедо».

С 9 августа команда продолжит тренировки в Уфе, где с 15 по 18 августа пройдёт Кубок Республики Башкортостан. В нём помимо хозяев на лёд выйдут «Лада», «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».

21 августа стартует 10-й сезон КХЛ.

Салават Юлаев
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