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2 мая 2017, 12:38 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Обладатель Кубка Гагарина Паре заключил однолетний контракт с ХК «Автомобилист»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Канадский нападающий Франсис Паре подписал однолетний контракт с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил агентству «Р-Спорт», что контракт с Паре «в проекте рассчитан на два года».

Канадский форвард минувший сезон провел в хорватском «Медвешчаке». Хоккеист выходил на лед в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 36 очков (10 шайб и 26 передач). В сезоне-2013/14 Паре выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».

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