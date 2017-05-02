Обладатель Кубка Гагарина Паре заключил однолетний контракт с ХК «Автомобилист»
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт. Канадский нападающий Франсис Паре подписал однолетний контракт с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил агентству «Р-Спорт», что контракт с Паре «в проекте рассчитан на два года».
Канадский форвард минувший сезон провел в хорватском «Медвешчаке». Хоккеист выходил на лед в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 36 очков (10 шайб и 26 передач). В сезоне-2013/14 Паре выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».
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