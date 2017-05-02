«Металлург» предложит новый контракт Самсонову, если он не перейдет в «Вашингтон»
МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Металлург» (Магнитогорск) готов продлить контракт с Ильей Самсоновым в следующем году в том случае, если вратарь не сможет перейти в клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон». Об этом ТАСС сообщил
вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
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Соглашение Самсонова с «Металлургом» истекает в конце следующего сезона. Двукратный призер молодежного чемпионата мира был выбран «Вашингтоном» два года назад в первом раунде драфта под общим 22-м номером. Ранее двукратного чемпиона КХЛ и финалиста прошедшего сезона покинул защитник Виктор Антипин, который расторг с командой контракт, действовавший еще год, ради перехода в клуб НХЛ «Баффало».
«Самсонов не может последовать примеру Антипина — у нас с ним была договоренность, что он контракт свой отрабатывает, а дальше будем смотреть. Мы заинтересованы в Илье, у него год контракта, после чего он становится ограниченно свободным агентом, — сказал Величкин. — Если “Вашингтон” даст ему работу, то он туда уедет. Если нет, то продлим еще с ним контракт».
«Металлург» также достиг договоренности о продлении соглашения с финским форвардом Оскаром Осалой, контракт которого истек 30 апреля. «С Осалой мы разговаривали, устно договорились, сейчас он в сборной. Надеемся, что он останется в команде, и у Оскара есть такое желание».
Магнитогорский клуб обдумывает и возможное продление соглашения с канадским форвардом Войтеком Вольски, который в октябре прошлого года получил тяжелую травму в матче с «Барысом» и сейчас восстанавливается. «У Вольски здоровье нормальное, он опережает график по своему восстановлению. Думаем вместе по поводу возможного продления, но у нас есть и другие варианты», — отметил Величкин.
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