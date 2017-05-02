Пашков считает, что восточную гегемонию «Магнитки» могут поставить под сомнение

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«Картина на Востоке летом-2017 начинает меняться. Омск помимо всех трансферов сумел сохранить в своих рядах крепкого голкипера Фурха, который не затерялся бы и в НХЛ, усилил тренерские ряды. А вот постоянные конкуренты «Авангарда» — Уфа, Казань, Магнитка — или несут потери, или топчутся на месте.