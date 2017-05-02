Занковец вошел в число тренеров, проявивших себя в сезоне КХЛ

В их рядах — экс-наставник астанинского «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец.

«Астанинский «Барыс» начал нынешний сезон с шести поражений в семи матчах. Казахстанцы готовились к чемпионату и входили в него под руководством Андрея Назарова, однако уже 6 сентября, после трёх подряд неудачных игр, тот был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Барыса» был назначен белорусский специалист Эдуард Занковец. Интересно, что и до этого Занковец уже работал в КХЛ — в сезоне 2009/2010 он был ассистентом Барри Смита в СКА, а с 2011 по 2015 (с перерывом) являлся помощником главного тренера в «Авангарде».