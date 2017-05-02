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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29614248/
2 мая 2017, 11:02 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Занковец вошел в число тренеров, проявивших себя в сезоне КХЛ

Сайт Континентальной хоккейной лиги назвал имена тренеров, проявивших себя по ходу сезона КХЛ-2016/17.

В их рядах — экс-наставник астанинского «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец.

«Астанинский «Барыс» начал нынешний сезон с шести поражений в семи матчах. Казахстанцы готовились к чемпионату и входили в него под руководством Андрея Назарова, однако уже 6 сентября, после трёх подряд неудачных игр, тот был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Барыса» был назначен белорусский специалист Эдуард Занковец. Интересно, что и до этого Занковец уже работал в КХЛ — в сезоне 2009/2010 он был ассистентом Барри Смита в СКА, а с 2011 по 2015 (с перерывом) являлся помощником главного тренера в «Авангарде».

Побеждать с астанинцами специалист стал не сразу. По большому счёту игра казахстанского клуба наладилась с середины октября, лишь раз после этого «Барыс» позволил себе проиграть более двух встреч кряду. Астанинцы обыгрывали московское «Динамо», «Магнитку», «Салават», ЦСКА и в итоге финишировали на Востоке пятыми. А в плей-офф второй раз за время выступлений в КХЛ казахстанцы пробились во второй раунд, обыграв в первом посеянного выше соперника — «Трактор». Сезон для «Барыса» был признан успешным, однако по его итогам Занковец, возглавлявший также сборную Казахстана, принял решение оставить оба поста, — написано в материале.

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