Занковец вошел в число тренеров, проявивших себя в сезоне КХЛ
Сайт Континентальной хоккейной лиги назвал имена тренеров, проявивших себя по ходу сезона КХЛ-2016/17.
В их рядах —
«Астанинский «Барыс» начал нынешний сезон с шести поражений в семи матчах. Казахстанцы готовились к чемпионату и входили в него под руководством Андрея Назарова, однако уже 6 сентября, после трёх подряд неудачных игр, тот был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Барыса» был назначен белорусский специалист Эдуард Занковец. Интересно, что и до этого Занковец уже работал в КХЛ — в сезоне 2009/2010 он был ассистентом Барри Смита в СКА, а с 2011 по 2015 (с перерывом) являлся помощником главного тренера в «Авангарде».
Побеждать с астанинцами специалист стал не сразу. По большому счёту игра казахстанского клуба наладилась с середины октября, лишь раз после этого «Барыс» позволил себе проиграть более двух встреч кряду. Астанинцы обыгрывали московское «Динамо», «Магнитку», «Салават», ЦСКА и в итоге финишировали на Востоке пятыми. А в
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