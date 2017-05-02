«Металлург» ждет решения защитника Ли о продолжении карьеры

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В составе магнитогорцев Ли дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), в прошлом году канадец вошел в состав первой символической пятерки сезона. Контракт 36-летнего Ли с «Металлургом» закончился 30 апреля.

«Крис Ли сейчас у себя дома, он выбирает, будет ли дальше играть или закончит карьеру. Так что ждем его решения, но не просто ждем, а ищем варианты ему на замену», — сказал Величкин.

По итогам Кубка Гагарина — 2017 Ли стал лидером среди защитников по количеству набранных очков (21).