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2 мая 2017, 10:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» ждет решения защитника Ли о продолжении карьеры

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» ждет решения канадского защитника Криса Ли по вопросу продолжения им карьеры. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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В составе магнитогорцев Ли дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), в прошлом году канадец вошел в состав первой символической пятерки сезона. Контракт 36-летнего Ли с «Металлургом» закончился 30 апреля.

«Крис Ли сейчас у себя дома, он выбирает, будет ли дальше играть или закончит карьеру. Так что ждем его решения, но не просто ждем, а ищем варианты ему на замену», — сказал Величкин.

По итогам Кубка Гагарина — 2017 Ли стал лидером среди защитников по количеству набранных очков (21).

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