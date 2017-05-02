Форвард Ляпустин вернулся в «Нефтехимик»

Хоккеист провёл два матча на уровне Континентальной хоккейной лиги. В конце октября 2015 года Ляпустин принял участие в матчах нижнекамской команды с «Ладой» и «Ак Барсом». Хоккеист очков не заработал, его игровое время по итогам двух матчей регулярного чемпионата КХЛ составило менее 9 минут, а именно 8 минут и 15 секунд.